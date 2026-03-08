Due operazioni della Dda di Catanzaro hanno portato alla scoperta di due reti criminali nel Crotonese, specializzate nel traffico di droga e armi. Le indagini hanno evidenziato una gestione finanziaria complessa, con un giro di denaro che raggiungeva migliaia di euro ogni giorno. Le attività sono state interrotte grazie a queste azioni di polizia.

Due operazioni simultanee della Dda di Catanzaro hanno smascherato due imperi criminali nel Crotonese, rivelando una macchina da migliaia di euro al giorno. A Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, le indagini Desert Storm e Last Minute hanno portato alla luce un sistema rigido dove contabilità, armi e traffico di stupefacenti si intrecciano in una struttura militare. I dati emersi indicano che i profitti invernali si attestano intorno ai duemila o duemilacinquecento euro giornalieri, cifra che esplode con l’arrivo della stagione turistica fino a diventare incalcolabile. La scoperta più significativa riguarda la gestione interna: non si tratta di spaccio disorganizzato, ma di un’organizzazione con ruoli definiti, fornitori fissi e un registro contabile chiamato bacinella comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga e armi: la contabilità segreta dei clan del Sud

Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti nel clan Raia: sequestrate droga e armiVasta operazione condotta all'alba di oggi, mercoledì 4 febbraio, da polizia e carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli.

Colpiti i clan Ravezzani, Gallo e Mori-Di Fazio: droga, armi e hawala cineseUn’indagine della Dda di Milano fotografa un’intensa attività di traffico e smercio di stupefacenti tra Spagna e Italia che ha coinvolto a vario...

Contenuti utili per approfondire Droga e armi la contabilità segreta dei....

Temi più discussi: Veglie, armi e droga nel terreno: scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorso; Droga e armi nascoste in un palazzo di Giostra, i carabinieri arrestano un 43enne; Spaccio di droga e armi clandestine a Ragusa, un fermo e due arresti; Messina, maxi sequestro di droga e armi nel rione Giostra: 42enne finisce in carcere.

Armi e droga nascoste in giardino, scattano due arresti dopo la decisione del RiesameL'operazione dei Carabinieri di Campi Salentina porta in carcere un 52enne e ai domiciliari una donna di 46 anni. L'inchiesta era partita da un controllo stradale nell'ottobre 2025. leccenews24.it

Nella zona della movida milanese con armi e droga, arresti e denunce(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Nella zona della movida milanese non solo con lo 'sballo' in tasca ma anche con tirapugni e coltelli. Ieri sera i carabinieri della Compagnia Duomo, con il supporto dei milit ... msn.com

A Venezia il braccialetto che smaschera la droga dello stupro #violenza x.com

“Frozen”, hashish potente e costoso: è allarme per la nuova droga in città - facebook.com facebook