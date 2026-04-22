Mafia nei porti | i clan si espandono dai grandi scali ai piccoli moli

Negli ultimi mesi si è assistito a un incremento dell’attività delle organizzazioni criminali nei porti calabresi. I gruppi si sono spostati dai principali scali portuali, come quello di Tauro, verso i porti più piccoli e meno controllati lungo la costa. Questa espansione riguarda sia le operazioni di traffico internazionale sia le attività di infiltrazione nei servizi logistici di aree meno battute. La presenza delle mafie si sta quindi estendendo su un arco più ampio di porti e strutture marittime.

I clan della criminalità organizzata stanno riconfigurando la geografia del potere nei porti calabresi, passando dai grandi traffici internazionali di Tauro all’infiltrazione capillare nei servizi logistici dei piccoli scali costieri. Mentre il polo reggino si consolida come snodo centrale per le rotte transoceaniche, nuove dinamiche vedono gruppi storici come La Rosa, Mancuso, Arena e Straface puntare al controllo dei settori economici legali che muovono i flussi marittimi tra Tropea, Isola e Corigliano. Il dominio di Tauro e la metamorfosi dei flussi commerciali. Il porto di Tauro rappresenta oggi il fulcro di un sistema che collega la Calabria alle rotte globali della cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia nei porti: i clan si espandono dai grandi scali ai piccoli moli Notizie correlate Voli, salvi Napoli e i grandi scali: a rischio i piccoli aeroportiI grandi aeroporti italiani, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, ma anche Napoli-Capodichino, Roma-Ciampino e Milano-Linate, al... Il segreto del Bodo si chiama Fokus, viene dai videogames e permette ai piccoli di battere i grandiL’idea della vita si palesò di notte, in piena pandemia, serpeggiando tra distese di appunti scritti a penna mentre scacciava il sonno per dedicarsi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nei porti italiani crescono gli episodi criminali. Focus su Livorno, sempre più crocevia di traffici; Mafie, il porto di Livorno è secondo in Italia per enti criminali: Crocevia del traffico di cocaina – ASCOLTA; Il dossier dell’associazione Libera. Criminalità e traffici illeciti nei porti: lo scalo dorico tra i più colpiti in Italia; Criminalità nei porti, il rapporto di Libera: Campania terza per reati. Mafie nei porti: Campania terza regione d’Italia per casi di criminalità, ecco il dossier di LiberaRapporto Libera Diario di Bordo: Campania maglia nera con 49 casi. Napoli e Salerno nel mirino dei clan. I dati shock su narcotraffico e rifiuti ... infocilento.it Porti italiani: Libera, nel 2025 registrati 131 casi di criminalitàI porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano. Gli scali marittimi sono sempre di più snodi strategici in cui si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e d ... agensir.it Mafia e appalti, il "metodo" degli appartamenti Capezzone: qualche domanda a Violante e Caselli Usa, Europa e Iran: l'intervista a John Bolton Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #22aprile #iltempoquotidiano x.com Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI Il 21 aprile 1999, a Favara, in provincia di Agrigento, perdeva la vita Stefano Pompeo, 11 anni, vittima innocente della mafia. Il piccolo aveva deciso di accompagnare il padre durante una - facebook.com facebook