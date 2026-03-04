il segreto del bodo si chiama fokus viene dai videogames e permette ai piccoli di battere i grandi

Nel 2021, tre studenti di ingegneria appassionati di videogiochi, in particolare Football Manager, si presentarono al direttore sportivo di una squadra di calcio con una piattaforma di reclutamento innovativa. Questa tecnologia, chiamata Fokus, si basa su analisi statistiche avanzate e consente ai giovani talenti di superare gli avversari più esperti. Il metodo ha attirato l’attenzione nel mondo dello sport e del gaming.

L’idea della vita si palesò di notte, in piena pandemia, serpeggiando tra distese di appunti scritti a penna mentre scacciava il sonno per dedicarsi al suo videogioco preferito: “E se portassi Football Manager nella realtà?”. Lars Gundersen, studente di ingegneria di Oslo, si divertiva a scalare dozzine di Everest virtuali insieme a un pugno di colleghi sognatori. Sceglieva squadre di piccole città e le trascinava fino agli ottavi di Champions. Cinque anni dopo il gioco ha preso vita e gliel'ha stravolta, perché se il Bodo ha buttato fuori l’Inter dai playoff lo deve anche a “Fokus”, un'azienda di analisi dei dati capace di fornire a diverse squadre in tutta la Norvegia le informazioni fondamentali per scegliere meglio i giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

