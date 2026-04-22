Mafia business oli esausti | 35 arresti a Caltanissetta per estorsione e spaccio

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Caltanissetta, che ha portato all'arresto di 35 persone. L'indagine, condotta dal Comando Provinciale, ha riguardato un giro di estorsioni e spaccio di oli esausti, collegato a un'organizzazione criminale. Circa 200 agenti sono stati coinvolti nelle attività di perquisizione e nelle operazioni di cattura. Le indagini sono ancora in corso.

Imponente operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta, con l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e dal 9° Nucleo Elicotteri, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 35 soggetti, di cui 32 destinatari di misura in carcere e 3 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti. L’indagine ha raccolto gravi elementi indiziari sull’infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia, business oli esausti: 35 arresti a Caltanissetta per estorsione e spaccio Notizie correlate Maxi operazione a Caltanissetta, la famiglia mafiosa di Niscemi sul business degli oli esausti: 35 arresti. Sequestro da 6mlnMaxi operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta , che vede l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo... Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a FavaraC'è anche un'impresa di Favara, assieme ad una di Niscemi, fra le due aziende sequestrate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a Favara; Mafia a Niscemi, maxi blitz all'alba: 35 arresti. Le mani dei clan sul business degli oli esausti e il pizzo sulla droga; Mafia, 32 arresti a Caltanissetta: colpito il clan che gestiva gli affari sugli oli esausti e sullo spaccio; Blitz antimafia a Niscemi, 35 arresti: clan infiltrato nel business degli oli esausti. Il video. Mafia, business oli esausti: 35 arresti a Caltanissetta per estorsione e spaccio(LaPresse) Imponente operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta, con l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e dal 9° Nucleo ... stream24.ilsole24ore.com Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a FavaraL'inchiesta della Dda ha svelato anche una complessa rete dedicata al narcotraffico: documentati più di 200 episodi di spaccio di cocaina e marijuana gestiti sotto il controllo del sodalizio criminale ... agrigentonotizie.it AGGIORNAMENTO A Niscemi frana anche la mafia: preso il boss 'malato di malavita' Il clan... ARTICOLO+VIDEO+INTERCETTAZIONI - facebook.com facebook Il pm fa a pezzi Scarpinato: "Inattendibile sulla mafia" x.com