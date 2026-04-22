Due fratelli, Alberto e Sergio Musto, attualmente in carcere e con il regime del 41 bis, gestivano il traffico di droga a Niscemi. La loro attività coinvolgeva anche presunti membri di Cosa nostra e prevedeva contatti con gruppi calabresi per l’approvvigionamento. L’indagine si basa su accuse di gestione del mercato illecito e sulle condanne già emerse nella prima inchiesta denominata «Mondo opposto».

Erano i fratelli Alberto e Sergio Musto, attualmente detenuti e sottoposti a 41 bis per le condanne nella prima inchiesta «Mondo opposto», a controllare il mercato della droga a Niscemi, attraverso i presunti esponenti del gruppo di Cosa nostra. Emerge dall’inchiesta ribattezza "Mondo opposto 2». Nei confronti dei due fratelli non sono state però eseguite misure, in questo filone investigativo..🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia a Niscemi, per l'approvvigionamento della droga i siciliani in contatto con i calabresi

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