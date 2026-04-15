La Procura di Gela ha aperto un’indagine su tredici persone legate alle responsabilità del dissesto a Niscemi, coinvolgendo quattro ex presidenti della regione Sicilia. Le indagini si concentrano sulle cause e sui responsabili del crollo di una frana che ha interessato il territorio. Al momento, non sono state rese note le accuse specifiche né i dettagli delle accuse rivolte agli indagati.

Tredici persone sono finite sotto la lente della Procura di Gela a causa delle responsabilità legate al dissesto di Niscemi. Durante un incontro con, il procuratore Vella ha illustrato l’avvio delle indagini che colpiscono una fascia temporale lunghissima, che parte dal 2010 e arriva fino al 2026, mettendo nel mirino i vertici della politica regionale e della gestione dell’emergenza idrogeologica. I volti del potere coinvolti nel fascicolo. Le accuse mosse dagli inquirenti riguardano il reato di disastro colposo e il danneggiamento seguito da frana, con le indagini che puntano a ricostruire le mancanze commesse nell’arco degli ultimi sedici anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi, indagine shock: 4 presidenti siciliani nel mirino per frana

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