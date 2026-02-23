Naufragi migranti l’appello dei vescovi calabresi e siciliani

Il ritrovamento di corpi di migranti sulle coste italiane ha spinto i vescovi calabresi e siciliani a lanciare un forte appello. La causa principale è il continuo aumento di naufragi nel Mediterraneo, che continua a mietere vittime tra chi cerca una vita migliore. I leader religiosi chiedono azioni concrete per salvare più vite e prevenire altre tragedie. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

© Tv2000.it - Naufragi migranti, l’appello dei vescovi calabresi e siciliani