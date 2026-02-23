Naufragi migranti l’appello dei vescovi calabresi e siciliani
Il ritrovamento di corpi di migranti sulle coste italiane ha spinto i vescovi calabresi e siciliani a lanciare un forte appello. La causa principale è il continuo aumento di naufragi nel Mediterraneo, che continua a mietere vittime tra chi cerca una vita migliore. I leader religiosi chiedono azioni concrete per salvare più vite e prevenire altre tragedie. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.
Forte monito dei vescovi calabresi e siciliani dopo il ritrovamento di alcuni corpi di migranti sulle coste italiane. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Due naufragi, 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita: l’ultimo tragico bollettino dei morti in mareDue naufragi nel Mediterraneo hanno causato la perdita di almeno 50 vite, secondo quanto riferito dall’unico sopravvissuto, attualmente a Malta.
Due naufragi, 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita: l’ultimo tragico bollettino dei morti in mareRecenti naufragi nel Mediterraneo hanno causato la perdita di almeno 50 vite umane, tra cui un bambino di quattro anni, e la scomparsa di diversi migranti.
Naufragi migranti, l'appello dei vescovi calabresi e siciliani
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Migranti morti su coste tirreniche, Schlein: Non passi sotto silenzio; Migranti morti in mare, l’appello dei vescovi calabresi; Aiutateci a identificare i nostri cari: l’appello dalla Tunisia dopo i naufragi del ciclone Harry e i cadaveri riemersi · LaC News24; Migranti morti in mare, appello dei Vescovi calabresi: basta silenzi.
Dopo gli ultimi naufragi causati dal maltempo, arriva il monito dei vescovi della Calabria: sulle morti in mare dei migranti, non si può tacere. x.com
Dopo gli ultimi naufragi causati dal maltempo, arriva il monito dei vescovi della Calabria: sulle morti in mare dei migranti, non si può tacere. - facebook.com facebook