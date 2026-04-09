Studentessa morta per shock anafilattico | chiesto rinvio a giudizio per il titolare del ristorante

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del titolare di un ristorante nel quartiere Pigneto a Roma, in relazione alla morte di una studentessa avvenuta dopo un episodio di shock anafilattico. La giovane aveva consumato un pasto nel locale prima di accusare le conseguenze fatali. La richiesta di giudizio è stata formulata in seguito alle indagini condotte sulla vicenda.

Rinvio a giudizio è la richiesta avanzata dalla Procura per il titolare del ristorante del Pigneto a Roma, dove ha pranzato Avarie Anne Tierney. La studentessa americana era allergica agli anacardi ed è morta per uno shock anafilattico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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