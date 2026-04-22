Maestra morta sul bus | È stato omicidio colposo

Il 19 maggio dello scorso anno, sulla Pedemontana nel tratto di Lomazzo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un pullman e un gruppo di studenti. La maestra che si trovava a bordo è morta a seguito dello scontro, e sono state contestate accuse di omicidio colposo stradale. Per circa venti ragazzini coinvolti sono state invece ipotizzate lesioni colpose.

LOMAZZO Omicidio colposo stradale della maestra che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose contestate per una ventina di ragazzini, coinvolti nel tragico incidente avvenuto il 19 maggio dello scorso anno sulla Pedemontana nel tratto di Lomazzo. Sono le accuse per le quali la Procura di Como, ha chiesto il rinvio a giudizio di Francesco Pagano, 61 anni di Somma Lombardo, autista del pullman di rientro da una gita scolastica, che aveva tamponato il camion che lo precedeva, causando la morte sul colpo di Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, insegnante di scuola primaria di Cazzago Brebbia. Le indagini, condotte dalla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra morta sul bus: "È stato omicidio colposo" Notizie correlate Maestra morta sul pullman a Lomazzo: chiesto il rinvio a giudizio per l’autista. “Condotta imprudente, è stato omicidio colposo”Sesto Calende (Varese), 22 aprile 2026 – Omicidio colposo stradale della maestra, che viaggiava in pullman al suo fianco, e lesioni colpose per una... Austria, donna morta di ipotermia sul monte Grossglockner: il compagno accusato di omicidio colposoL’indagato è accusato di omicidio colposo con l’ipotesi che abbia lasciato la fidanzata da sola in cima alla vetta più alta dell’Austria, senza...