Austria donna morta di ipotermia sul monte Grossglockner | il compagno accusato di omicidio colposo
Il 18 gennaio 2025, una donna di 33 anni è stata trovata morta di ipotermia sulla vetta del Grossglockner, in Austria. La causa è attribuita alla scarsa preparazione e alle cattive condizioni meteorologiche. Il suo compagno, presente durante l’escursione, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. La coppia aveva deciso di salire senza equipaggiamento adeguato, sfidando il freddo intenso e il vento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità nell’accaduto.
L’indagato è accusato di omicidio colposo con l’ipotesi che abbia lasciato la fidanzata da sola in cima alla vetta più alta dell’Austria, senza attrezzature di emergenza. La difesa: ‘Tragico incidente’ Il 18 gennaio 2025 una donna di 33 anni è morta assiderata sulla cima del monte Grossglockner, in Austria. La trentatreenne ha scalato la montagna insieme al compagno, molto più esperto di lei. Da quanto hanno riportato il Corriere dell’Alto Adige e Il Fatto Quotidiano, a 50 metri dalla vetta una bufera di neve li avrebbe travolti intorno alle 20:50 di sera. L’uomo è stato accusato di omicidio colposo per “grave negligenza”, con l’ipotesi che l’abbia lasciata da sola intorno alle 2 del mattino senza le protezioni adeguate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Morta assiderata a pochi metri dalla vetta, il compagno accusato di omicidio colposo: la partenza in ritardo, i vestiti inadeguati e lei lasciata solaUna donna di 33 anni è morta assiderata sulla vetta del Großglockner, la montagna più alta d’Austria.
Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi, lei muore assiderata: il compagno è accusato di omicidio colposoUn tragico episodio si è verificato lo scorso gennaio sul Grossglockner, in Austria, dove Kerstin Gurtner è morta assiderata dopo essere stata abbandonata dal suo compagno a -20°C.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lasciò sul Grossglockner la compagna che poi morì, a processo(ANSA) - ROMA, 18 FEB - A più di un anno dalla morte per assideramento di una donna di 33 anni sulla montagna più alta dell'Austria, domani il ... notizie.tiscali.it
Austria, lascia la fidanzata sul Grossglockner a -20 gradi: morta congelata, lui a processo per omicidioSul Grossglockner muore Kerstin Gurtner, abbandonata a -20 gradi. A processo Thomas Plamberger: accuse di negligenza e polemiche sulla spedizione invernale. Caso Grossglockner, la tragedia di Kerstin ... msn.com
