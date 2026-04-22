Al torneo WTA 1000 di Madrid, il tabellone principale ha mostrato i primi risultati delle giocatrici ancora in gara. Jasmine Paolini, ottava testa di serie, si prepara a sfidare Laura Siegemund, mentre nel frattempo sono uscite di scena le statunitensi Williams e la spagnola Badosa. La competizione continua con diverse sfide in programma nelle prossime ore, mentre le atlete si preparano per i match successivi.

Il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid ha rivelato i primi volti pronti per la fase avanzata, con Jasmine Paolini che, in qualità di ottava testa di serie, si prepara ora a confrontarsi con Laura Siegemund. Il secondo turno vede la toscana attendere la tedesca, la quale ha esordito con una prestazione dominante contro Irina Camelia Begu, chiusa con un 6-4 6-0 in soli ottanta sei minuti. L’ascesa della toscana e il muro tedesco. La gestione dei ritmi nel match di apertura tra Siegemund e Begu evidenzia la preparazione atletica della giocatrice tedesca, capace di imporsi con un distacco netto di un set e nessun game subito nella parte finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid WTA: Paolini attende il muro tedesco, crollano Williams e Badosa

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