WTA Madrid 2026 Siegemund sfiderà Paolini Eliminate Badosa e Williams

Nel torneo WTA 1000 di Madrid, il tabellone principale si è aperto con alcune sorprese, tra cui l'eliminazione di alcune delle teste di serie. La tennista tedesca Siegemund si prepara a sfidare Paolini nel prossimo turno, mentre Badosa e Williams sono state eliminate nelle prime fasi della competizione. La competizione prosegue tra le giocatrici più attente e determinate a conquistare il titolo.

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA 1000 di Madrid. Al secondo turno c’è già Jasmine Paolini, essendo la testa di serie numero otto, ed ora la toscana attende la tedesca Laura Siegemund, che oggi ha battuto all’esordio la rumena Irina Camelia Begu con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Finisce subito l’avventura di Venus Williams, che non ha ancora vinto una partita nel suo 2026. L’americana è stata sconfitta abbastanza agevolmente dalla ventenne spagnola Kaitlin Quevedo, numero 140 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-4. Continua il periodo negativo di Paula Badosa, che neanche davanti ai suoi tifosi riesce ad uscire dalla profonda crisi in cui è piombata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026, Siegemund sfiderà Paolini. Eliminate Badosa e Williams Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 3-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: controbreak immediato delle azzurre Leggi anche: WTA Merida 2026, Paolini agevolmente ai quarti. Eliminate Navarro e Li Contenuti di approfondimento Si parla di: Tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale. WTA Madrid, il tabellone: Paolini nel quarto di SabalenkaTennis - WTA | Anche Iga Swiatek nella parte alta con Paolini e Aryna Sabalenka. Jasmine esordirà al secondo turno contro Siegemund o Begu ... ubitennis.com Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona SwiatekEmerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Torneo nato assieme allo spostamento ... oasport.it