Madrid trionfo azzurro | Lisa Pigato schiaccia Bassols in finale

A Madrid, nel torneo WTA 125, l’Italia ha celebrato un successo nel tennis femminile grazie alla vittoria di Lisa Pigato in finale contro Bassols. La giocatrice italiana ha dominato l’incontro, portando a casa il titolo e mettendo in mostra un’ottima prestazione sul campo. La finale si è svolta domenica, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis presenti e seguiti da casa.

La domenica del tennis femminile vede l’Italia protagonista a Madrid, dove Lisa Pigato ha conquistato il titolo nel torneo WTA 125. L’atleta bergamasca ha superato la spagnola Marina Bassols con un punteggio netto di 6-4 6-0, in un confronto durato un’ora e quarantaquattro minuti. Il dominio tattico della bergamasca sul campo spagnolo. La finale non è stata una passeggiata lineare, ma un incontro che ha richiesto resilienza nei momenti cruciali. Nel primo set, la sfida si è infarcita di intensità, specialmente durante un primo game estremamente prolungato. Pigato ha saputo gestire la pressione, riuscendo a rompere il servizio dell’avversaria subito dopo l’inizio della contesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, trionfo azzurro: Lisa Pigato schiaccia Bassols in finale Leggi anche: Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di MadridNella domenica del grande tennis c’è spazio per una nuova soddisfazione anche in casa Italia.