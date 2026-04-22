Madrid Sinner verso l’esordio | Ciò in cui sono bravo? Non ascolto nessuno e vado per la mia strada

A Madrid, il tennista italiano si prepara all’esordio con parole chiare e dirette. Ha dichiarato di non seguire i consigli o le opinioni degli altri, preferendo seguire la propria strada. La sua frase mette in evidenza un atteggiamento deciso e indipendente, che lo contraddistingue nel suo percorso sportivo. In un contesto di attesa, le sue parole offrono uno spunto sulla sua mentalità prima di scendere in campo.

Madrid – “Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Jannik Sinner ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, martedì 21 aprile, in vista del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid: “Posso sapere solo io quanto lavoro c’è dietro, io e il mio team, so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose”. Sinner verso l’esordio a Madrid. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking Atp, ha aggiunto: “Per me è stato ovviamente un periodo molto importante con tante partite positive, ma nell’altro senso so anche che la dinamica di una stagione può cambiare in un attimo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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