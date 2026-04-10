Montecarlo oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti | orario precedenti e dove vedere il match

Oggi a Montecarlo si disputa il quarto di finale tra Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime, valido per il Masters 1000. Il match si giocherà nel Principato e sarà trasmesso in diretta sia in televisione sia in streaming. I due tennisti si sono affrontati in precedenza in alcune occasioni, e l'incontro di oggi rappresenta una nuova sfida tra i due atleti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in un match in diretta tv e streaming – Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo del Principato. Il numero 2 del ranking Atp arriva ala sfida dopo il successo contro Machac agli ottavi, mentre il canadese ha passato il turno in seguito al ritiro di Ruud. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Il match tra Sinner e Auger Aliassime inizierà non prima delle 12. I due si sono affrontati 6 volte in carriera: 4 i successi dell’azzurro, tutti ottenuti nelle ultime 4 partite giocate. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Sinner-Auger Aliassime oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloJannik Sinner torna in campo oggi 10 aprile all’Atp Montecarlo 2026, per il match dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Sinner sfida Auger-Aliassime a Monte Carlo: data, orario e dove vedere i quartiABBONATI A DAYITALIANEWS Data e orario del match Jannik Sinner tornerà in campo domani, venerdì 10 aprile, per affrontare Felix Auger-Aliassime nei...

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Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di SkyJannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa del ... oasport.it

In poco più di un'ora e mezza Sinner supera in due set il canadese Félix Auger-Aliassime portando sul 5-3 a favore il conto degli scontri diretti ma primo successo sulla terra rossa dopo che nei due precedenti ebbe la meglio il classe 2000. Nessun affanno per - facebook.com facebook

ATP Montecarlo, Auger-Aliassime: “Sinner ti toglie il tempo, è come giocare a ping pong” [ESCLUSIVA] x.com