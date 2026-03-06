Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells | orario precedenti e dove vedere match

Oggi a Indian Wells si svolge il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, qualificato. L’incontro si tiene nel quadro del Masters 1000 e rappresenta il debutto dell’italiano nel torneo. La partita è programmata per questa giornata e sarà visibile su canali dedicati agli eventi tennistici. I precedenti tra i due giocatori non sono noti, e l’orario preciso è stato comunicato.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l’eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno e la sfida al rivale Carlos Alcaraz. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming. Tra l’azzurro e il ceco non ci sono precedenti: i due si incrociano sul cemento di Indian Wells per la prima volta in carriera. L’orario della sfida è ancora da definire. L’orario del match è fissato non prima delle 3 tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingNella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con SvrcinaJannik Sinner venerdì 6 marzo giocherà contro Svrcina nel match di secondo turno del torneo 1000 di Indian Wells. Una raccolta di contenuti su Sinner Svrcina oggi a Indian Wells.... Temi più discussi: Jannik Sinner - Dalibor Svrcina a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells. Orario, precedenti, dove vedere match in tv e streaming; Sinner-Svrcina LIVE venerdì notte alle 3 su Sky; Sinner-Svrcina, l'esordio di Jannik a Indian Wells: data, orario e dove vederla in tv. Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con SvrcinaJannik Sinner nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo giocherà contro Svrcina nel match di secondo turno del torneo 1000 di Indian Wells ... fanpage.it Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingNella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il n.2 del mondo affronterà il ceco ... oasport.it Sinner - Svrcina Sabato ore 03.00 (nottata tra Venerdi 6 e Sabato 7 Marzo) Ore 18 di Indian Wells (not before) di Venerdì 6 Marzo. 9 ore di fuso orario Tutti gli orari pubblicati precedentemente in questa pagina sono fake. Perché non avete ancora capito come f - facebook.com facebook #Sinner- #Svrcina, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com