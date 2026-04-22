Madrid Lorenzo Sonego esce dal torneo | battuto all’esordio da Lajovic

Lorenzo Sonego ha perso al primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, disputato su terra battuta con un montepremi di 8 milioni di euro. L’italiano è stato sconfitto all’esordio da Dusan Lajovic. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore serbo, che ha prevalso in due set. Sonego lascia così il torneo senza avanzare oltre il primo round.

Madrid, 22 aprile 2026 – Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 8.235.540 euro). L’azzurro, numero 62 del mondo, cede al serbo Dusan Lajovic, numero 138 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-1), in un’ora e 35 minuti. Eliminati all’esordio anche Matteo Berrettini e Mattia Bellucci (leggi qui). Il primo, numero 92 Atp, è stato battuto dal croato Dino Prizmic, n. 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 39 minuti. Bellucci, invece, numero 78 Atp, è stato battuto dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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