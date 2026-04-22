Madrid eliminati all’esordio Berrettini Bellucci e Cocciaretto

Al Masters 1000 di Madrid, la partecipazione degli italiani si è conclusa già al primo turno. Matteo Berrettini, che aveva raggiunto la finale nel 2021, è stato eliminato dall’avversario Dino Prizmic, attualmente al numero 87 del ranking ATP. Anche gli altri tennisti italiani in gara, tra cui Bellucci e Cocciaretto, non sono riusciti a proseguire nel torneo. La competizione prosegue senza rappresentanti italiani negli incontri successivi.

È già terminato il cammino di Matteo Berrettini sulla terra battuta del Masters 1000 di Madrid. All’esordio nel torneo, l’azzurro, finalista nel 2021, si è dovuto arrendere al lucky loser Dino Prizmic, attuale numero 87 del ranking ATP. Il tennista croato ha avuto la meglio in due set, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Ora per Prizmic all’orizzonte c’è la sfida con Ben Shelton nel secondo turno. La spedizione italiana ha registrato anche l’eliminazione immediata di Mattia Bellucci, numero 78 del mondo, sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, n.84 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-4. Anche nel tabellone femminile arriva una battuta d’arresto per Elisabetta Cocciaretto, uscita di scena contro Alycia Parks, statunitense proveniente dalle qualificazioni e numero 84 della classifica mondiale.🔗 Leggi su Sportface.it

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