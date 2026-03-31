Nel torneo di Marrakech, Matteo Berrettini e un altro giocatore sono stati eliminati, mentre Ignacio Buse ha ottenuto una vittoria combattuta. Nella stessa giornata, il campione italiano Bellucci ha annunciato che affronterà Darderi nel prossimo turno dell’ATP 2026. La competizione prosegue con diversi incontri programmati nel quadro del torneo sul campo marocchino.

Ignacio Buse sta trasformando Matteo Berrettini in una vittima abituale, e lo ha fatto di nuovo martedì con un’altra vittoria combattuta al Grand Prix Hassan II di Marrakech. Il peruviano, testa di serie numero sette, ha dato fondo a tutte le sue energie per conquistare un successo per 7-6(5), 6-7(2), 6-4 contro Berrettini, avanzando così al secondo turno del torneo ATP 250 su terra battuta al suo debutto. Dopo aver già battuto il romano in tre set a Rio de Janeiro il mese scorso, Buse conduce ora 2-0 nei confronti diretti contro l’ex numero 6 del mondo e campione di Marrakech 2024. Berrettini aveva riequilibrato il match dopo un secondo set altalenante, caratterizzato da quattro break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Marrakech 2026, Bellucci affronterà Darderi. Eliminati Berrettini e Cinà

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