Incubo Berrettini fuori al primo turno in un Atp 250 | allarme da Santiago

Nell'Atp 250 di Santiago in Cile si è visto un Matteo Berrettini davvero poco brillante: scatta l'allarme per il tennista romano L'inizio di stagione di Matteo Berrettini conferma la continua altalena di stati fisici e prestazioni a cui il tennista romano ci ha abituato negli ultimi anni. Alcuni acuti di grande potenza, affermazioni importanti, soprattutto sull'erba, e poi grandi periodi bui. Di sicuro, la fortuna spesso è mancata all'azzurro che ha dovuto fare i conti con una serie importanti di infortuni che hanno reso impossibile trovare stabilità anche nella classifica del ranking mondiale.

Matteo Berrettini spento ed eliminato al primo turno a Santiago: vince Emilio Nava in due setMatteo Berrettini è stato eliminato al primo turno a Santiago perché non è riuscito a contrastare l’americano Emilio Nava, che ha vinto in due set.

ATP Santiago 2026, dopo le qualificazioni Andrea Pellegrino vince anche al primo turnoAndrea Pellegrino ha conquistato il suo primo turno all’ATP Santiago 2026, dopo aver superato le qualificazioni in una lunga partita di tre ore.