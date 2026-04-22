Mercoledì 22 aprile, sul campo centrale del torneo di Madrid, Matteo Berrettini tornerà a disputare una partita sulla terra rossa spagnola, affrontando il talento locale Collignon. La sfida rappresenta un momento importante per il giocatore italiano, che cerca di risalire dopo le recenti difficoltà. La partita si svolgerà nel contesto di un torneo che richiama l’attenzione degli appassionati di tennis.

Il ritorno di Matteo Berrettini sulla terra rossa spagnola si consumerà mercoledì 22 aprile sul campo centrale del torneo di Madrid. L’azzurro, attualmente posizionato al 92° posto nel ranking mondiale, sfiderà il belga Raphael Collignon in un match previsto per la tarda mattinata, con l’obiettivo di superare il primo turno del Masters 1000 e puntare a un confronto successivo con Ben Shelton, testa di serie numero 4 della competizione. L’opportunità di riscatto per l’azzurro dopo Montecarlo. Per il tennista italiano di 30 anni, questo impegno rappresenta un momento cruciale per ritrovare il ritmo vincente dopo la prestazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove aveva subito il passo del brasiliano Joao Fonseca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Berrettini sfida il talento Collignon: è ora del riscatto

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