Il 22 aprile 2026, sul campo intitolato a Manolo Santana a Madrid, si terrà l’incontro tra Raphael Collignon e Matteo Berrettini. La partita è programmata per il primo pomeriggio, subito dopo un match femminile che inizierà alle 11:00. Questa sfida si svolge nella cornice di un torneo di tennis in corso nella capitale spagnola.

Raphael Collignon e Matteo Berrettini si sfideranno sul campo intitolato a Manolo Santana nel primissimo pomeriggio, al termine di un match femminile che inizia alle 11:00. Il tennista romano resta su un buon torneo di Monte Carlo dove ha giocato un dei miglior match della sua carriera, per sua stessa ammissione, rifilando un doppio 6-0. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Raphael Collignon – Matteo Berrettini, Madrid 22-04-2026

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