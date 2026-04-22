Madrid Berrettini sfida il giovane Prizmic | cambia il destino

A Madrid, durante l’ATP Masters 1000, Matteo Berrettini si prepara a sfidare il giovane Prizmic. Le ultime partite del tabellone hanno chiarito gli accoppiamenti e Berrettini si appresta a scendere in campo in una sfida che potrebbe influenzare il suo cammino nel torneo. La partita si svolgerà nel rispetto delle regole stabilite e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Il destino ha deciso per Matteo Berrettini proprio mentre le ultime incognite sul tabellone dell’ATP Masters 1000 di Madrid venivano risolte. A causa del forfait di Raphael Collignon, il belga, comunicato poco prima della chiusura delle qualificazioni, l’azzurro non affronterà il giocatore precedentemente previsto, ma si troverà a misurarsi con un giovane talento croato che ha ottenuto il pass per il torneo principale tramite il sorteggio dei qualificati. L’improvvisa assenza di Collignon ha scatenato una reazione a catena nei meccanismi del torneo spagnolo. Con il tabellone cadetto ormai completo, la posizione lasciata libera dal belga ha costretto gli organizzatori a procedere con l’inserimento dei nomi rimasti in sospeso, tra lucky loser e giocatori provenienti dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Berrettini sfida il giovane Prizmic: cambia il destino Notizie correlate Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026: cambia l’avversario. Orario, tv, streamingMatteo Berrettini affronterà il qualificato croato Dino Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile:... Madrid, Berrettini sfida il talento Collignon: è ora del riscattoIl ritorno di Matteo Berrettini sulla terra rossa spagnola si consumerà mercoledì 22 aprile sul campo centrale del torneo di Madrid. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Prizmic - Berrettini, Madrid Open: Collignon dà forfait, l’azzurro sfida il giovane talento croato; Berrettini-Collignon ATP Madrid 2026: orario, dove vederla in TV e streaming; Collignon-Berrettini: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match. Berrettini torna in campo a Madrid: al primo turno sfida CollignonBerrettini torna in campo a Madrid per il primo turno del Masters 1000 contro Collignon, fresco vincitore a Monza ... it.blastingnews.com ATP/WTA Madrid, il programma di mercoledì 22 aprile: Berrettini guida gli azzurri, in campo anche CinàPer Matteo Berrettini all'esordio a Madrid c’è Raphael Collignon. In programma anche i match di Bellucci, Sonego e Cinà ... ubitennis.com IL REAL NON SBAGLIA Real Madrid-Alavés termina 2-1 grazie alla rete di Mbappè al 30', che non andava a segno in campionato dall'8 febbraio, e di Vinicius al 50'. x.com L’oro olimpico Federica Brignone e il fidanzato James sul red carpet a Madrid: l’amore scoppiato sul set di uno spot Prima uscita ufficiale con il nuovo compagno per la sciatrice stella dei Giochi di Milano-Cortina facebook