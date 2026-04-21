Berrettini-Prizmic ATP Madrid 2026 | cambia l’avversario Orario tv streaming

Matteo Berrettini giocherà contro il qualificato croato Dino Prizmic al primo turno del torneo ATP di Madrid, in programma mercoledì 22 aprile. L’incontro si terrà alle ore 11, e sarà il secondo match della giornata. La sfida si svolgerà sul campo principale e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Cambia quindi l’avversario rispetto alle previsioni iniziali.

Matteo Berrettini affronterà il qualificato croato Dino Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana (il Campo Centrale), dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la turca Zeynep Sonmez e la spagnola Carlota Martinez Cirez. Inizialmente l’avversario di Matteo Berrettini era il belga Raphael Collignon, che però si è ritirato dal torneo ed il suo posto nel tabellone è stato preso dal qualificato croato Dino Prizmic, che dunque sfiderà Matteo Berrettini nel match del primo turno. Il tennista italiano farà il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026: cambia l’avversario. Orario, tv, streaming Notizie correlate Berrettini-Collignon, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il belga Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l’appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il... Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Qualificazioni ATP Madrid 2026, disastro azzurro: fuori Arnaldi, Maestrelli, Pellegrino e Travaglia; Il giudizio di Panatta sul periodo d’oro del tennis italiano: Il movimento l’ha creato Sinner. Berrettini-Collignon, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il belga Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid, l'appuntamento è per mercoledì 22 aprile: sarà il ... oasport.it Berrettini-Collignon, Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in direttaMatteo Berrettini affronta Raphael Collignon al primo turno del Masters 1000 di Madrid. Il romano, reduce dagli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo contro Joao Fonseca, punta a sconfiggere ... today.it Challenger Monza, Collignon sfida Prizmic per il bis. Nel doppio trionfano Gille e Verbeek - facebook.com facebook