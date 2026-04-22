Nella serata a Catanzaro si è verificato un grave incidente in un edificio. Una donna e i suoi tre figli sono caduti dal terzo piano. Sono stati trovati morti i due bambini e la madre. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato a questa tragedia. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Catanzaro: si getta dal balcone con i tre figli, morti i due bambini e la madre

Catanzaro, donna si getta dal balcone con i figli: muoiono lei e due bambini. Una è grave

Notizie correlate

Leggi anche: Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morti la donna e due bambini

Madre si getta dal balcone a Catanzaro con i figli, tre morti e una bimba in rianimazioneTragedia nella notte nel capoluogo calabrese, la donna e due bambini sono morti mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito; Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande; Catanzaro: si lancia dal balcone con i figli, tre morti; Tragedia a Catanzaro, donna si getta dal balcone di casa con i figli. Muoiono lei e due bambini.

Catanzaro, donna si getta dal balcone del terzo piano con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è graveLa tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Le cause del gesto non sono al momento note ... affaritaliani.it

Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: 3 morti, grave una bambinaLa donna e due bimbi sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione ... quotidiano.net

Tragedia nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco, dove una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianim - facebook.com facebook

Donna si getta dal balcone con i figli a Catanzaro, muoiono lei e due bambini. Una è grave x.com