‘Ricina? Non era possibile’ Madre e figlia avvelenate le parole choc dopo la morte

Una vicenda drammatica si sta sviluppando intorno alla morte di due donne, madre e figlia, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre. Inizialmente si ipotizzava un’intossicazione alimentare, ma ora si parla di cause diverse, mentre le parole di una delle donne sopravvissute indicano che la sostanza tossica coinvolta non sarebbe stata la ricina. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della vicenda.

Una vicenda che si fa sempre più inquietante e che, giorno dopo giorno, cambia direzione. La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre, non sarebbe legata a una semplice intossicazione alimentare come ipotizzato inizialmente. Gli ultimi accertamenti puntano verso uno scenario molto più grave. Dopo gli esami medici, infatti, emerge la presenza di ricina nei corpi delle due vittime, un veleno altamente tossico e difficile da individuare. Il dato dovrà essere confermato ufficialmente nella perizia che verrà depositata in Procura nelle prossime settimane, ma già ora rappresenta un punto di svolta nelle indagini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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