Dopo l'ultima esibizione al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, sono stati segnalati la scomparsa di alcuni costumi iconici risalenti al 2006, appartenenti all’archivio di Madonna. La cantante non ha commentato direttamente la vicenda, ma sui social media sono stati condivisi appelli per il recupero dei capi. È stata anche fatta un’offerta di premio per chi riuscisse a ritrovare gli abiti smarriti.

La scomparsa di capi d’archivio iconici legati alla carriera di Madonna ha scatenato un appello urgente sui social media, subito dopo la sua recente esibizione al Coachella insieme a Sabrina Carpenter. La popstar ha annunciato la perdita di costumi storici risalenti al 2006, offrendo una ricompensa economica per il recupero dei materiali tramite il proprio staff. Il valore storico del set viola perduto. L’incidente si è verificato nel post-concerto, quando l’artista ha rilevato l’assenza di un outfit coordinato caratterizzato dal colore viola, composto da giacca, corsetto, stivali e guanti. Non si tratta di una semplice perdita di materiale scenico: la cantante ha spiegato attraverso un messaggio pubblico come quegli oggetti rappresentino frammenti della sua memoria creativa e della sua evoluzione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madonna: spariti i costumi iconici del 2006, offerta premio per il recupero

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