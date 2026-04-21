Due giorni dopo la sua performance a sorpresa a Coachella, Madonna ha pubblicamente chiesto aiuto per recuperare i costumi di scena scomparsi. Durante un'apparizione pubblica, l'artista si è mostrata visibilmente emozionata e ha spiegato che gli abiti non sono semplici vestiti, ma rappresentano la sua storia personale. La perdita dei costumi ha suscitato molta attenzione sui social e tra i fan, che aspettano aggiornamenti sulla vicenda.

A soli due giorni dalla sua apparizione a sorpresa sul palco di Coachella insieme a Sabrina Carpenter, Madonna si è trovata costretta a lanciare un appello pubblico per il ritrovamento dei suoi abiti di scena. I costumi vintage che la pop star ha indossato durante la performance del secondo weekend del festival sono misteriosamente scomparsi, lasciando l’artista visibilmente scossa. Attraverso una storia su Instagram, Madonna ha rivelato la scoperta del furto: “ Ho scoperto che i pezzi vintage che ho indossato sono scomparsi, il mio costume prelevato dai miei archivi personali: giacca, corsetto, abito e tutti gli altri capi “. La cantante ha poi aggiunto una frase che sottolinea il valore sentimentale di quanto perduto: “ Questi non sono solo vestiti, sono parte della mia storia “.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Madonna in lacrime: spariti i costumi di Coachella, “Non sono vestiti, è la mia storia”

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