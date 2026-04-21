Durante l'ultimo evento al Coachella, la cantante ha riferito che il costume vintage indossato nel 2006, associato a un suo show con Sabrina Carpenter, è scomparso. La popstar ha annunciato di offrire una ricompensa per ritrovare quei capi, definendoli parte della sua storia personale. La scena di un festival come quello californiano si caratterizza anche per episodi di questo tipo, con abiti di scena che vengono smarriti o sottratti.

Al Coachella, dove tutto è spettacolo e ogni dettaglio sembra studiato al millimetro, può succedere anche questo: spariscono i vestiti di scena. E quando a farne le spese è Madonna, la questione assume i contorni del “mistero” con annesso appello pubblico. La cantante si è esibita venerdì insieme a Sabrina Carpenter durante il secondo weekend da headliner del festival in California. Per l’occasione ha riportato sul palco un pezzo di storia personale: un body-corsetto viola vintage, con collant e guanti coordinati. Un outfit che non era affatto nuovo per lei, ma un ritorno al passato dichiarato: lo stesso già indossato alla sua prima apparizione al Coachella nel 2006, completo di corsetto, stivali e giacca Gucci (quest’ultima con un valore online stimato tra i 500 e gli 800 euro).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparito il costume vintage di Madonna del 2006 dopo lo show con Sabrina Carpenter al Coachella. La popstar offre una ricompensa: “Quei capi sono parte della mia storia”

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