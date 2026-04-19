Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter il ritorno dopo 20 anni

Durante il festival musicale in California, la cantante ha fatto il suo ritorno sul palco dopo due decenni, accompagnata dalla giovane artista. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, segnando un momento speciale per l’evento. La cantante ha condiviso il palco con un’artista emergente, suscitando discussioni tra fan e addetti ai lavori. La serata ha rappresentato un’occasione di grande attesa per gli appassionati di musica.

Madonna è tornata sul palco del Coachella 20 anni dopo la sua ultima esibizione al Festival della California. Assieme a lei Sabrina Carpenter. Le due artiste si sono esibite in un medley di brani che includeva “Vogue”, un nuovo pezzo inedito di Madonna e il suo classico del 1989 “Like A Prayer”. La superstar ha dichiarato di aver indossato gli stessi stivali, corsetto e giacca di Gucci che aveva sul palco del Coachella 20 anni fa, definendo la sua performance “un momento in cui il cerchio si è chiuso”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter, il ritorno dopo 20 anni Why did Madonna return to the Coachella stage after 20 years #fyp #celebrity #coachella #madonna Notizie correlate Madonna dopo 20 anni sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter: “E’ un cerchio che si chiude”"La musica unisce le persone" ha detto Madonna, raccontando le sue emozioni dopo l'esibizione sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter Madonnaha... Madonna torna al Coachella dopo 20 anni con Sabrina Carpenter. Da oggi disponibile il nuovo singoloA vent'anni esatti dalla sua leggendaria esibizione del 2006, Madonna è tornata a calcare il palco del Coachella per un’apparizione a sorpresa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coachella 2026, Madonna a sorpresa con Sabrina Carpenter canta Vogue e Like a Prayer; Madonna al Coachella con Sabrina Carpenter ci regala il momento iconico che stavamo aspettando; Madonna possibile ospite di Sabrina Carpenter sul palco del Coachella - Radio Globo; Coachella: Madonna salirà sul palco con Sabrina Carpenter questo venerdì?. Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter, il ritorno dopo 20 anniMadonna è tornata sul palco del Coachella 20 anni dopo la sua ultima esibizione al Festival della California. Assieme a lei Sabrina Carpenter. Le due artiste ... lapresse.it Al Coachella tutti pazzi per Sabrina Carpenter e Madonna, tra medley del passato e una nuova canzoneIl 17 aprile, venerdì sera, Sabrina Carpenter ha accolto sul palco l'icona pop Madonna durante il suo secondo weekend al Coachella, lasciando il pubblico senza fiato. Le due star si sono esibite ... elle.com Madonna è stata ospite a sorpresa del Coachella Festival, sul palco di Sabrina Carpenter, a 20 anni dalla sua esibizione sullo stesso palco. Le due artiste hanno spaziato tra grandi successi del passato, sulle note di “Vogue” e “Like a Prayer”, e hit nuove. U - facebook.com facebook Madonna torna a Coachella per la prima volta in 20 anni e sale sul palco a sorpresa insieme a Sabrina Carpenter: le due star si sono lanciate in un duetto sulle note di 'Vogue' e 'Like a Prayer'. x.com