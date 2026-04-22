Madonna dello Splendore | segni straordinari che sconvolgono gli increduli

Una misteriosa apparizione della Madonna dello Splendore ha attirato l’attenzione di molti, con segni visivi che hanno lasciato senza parole coloro che hanno assistito. Secondo le testimonianze, la figura religiosa si sarebbe mostrata avvolta da un bagliore intenso, sorprendendo un uomo comune che avrebbe deciso di comunicare il messaggio ricevuto. La scena si è svolta in modo improvviso, suscitando reazioni di stupore tra i presenti.

La Madonna dello Splendore apparve circondata da un bagliore abbagliante a un uomo semplice, che rischiò tutto per annunciare il messaggio ricevuto. La Vergine lasciò segni straordinari davanti ai quali anche i più scettici sono destinati a ricredersi. Era il 22 aprile del 1557: un taglialegna di Giulianova (in provincia di Teramo) di nome Bertolino si recò in campagna. Intenzionato a far legna, lavorò per alcune ore prima di sedersi a riposare sotto un albero di ulivo. Tutto ad un tratto il taglialegna fu svegliato da una luce abbagliante: la fonte luminosa scaturiva proprio dall’albero al quale si era appoggiato. Nel mezzo di quella luce splendente Bertolino poté vedere una bellissima Signora che si rivolgeva a lui per chiedergli di andare dai sacerdoti a dire loro di venire lì in processione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna dello Splendore: segni straordinari che sconvolgono gli increduli Notizie correlate Madonna dell’Olmo: i segni straordinari che ancora oggi lasciano senza fiatoIl Cielo si apre su un albero di olmo: oggi ricordiamo l’apparizione della Vergine a tre giovani veggenti. L’impossibile accade a Lourdes: guarigione miracolosa che scuote i medici e commuove anche gli increduliLa storia di una guarigione miracolosa avvenuta a Lourdes che sfida ogni legge fisica: si tratta di un caso molto commovente che non lascia... Panoramica sull’argomento Madonna dello Splendore: segni straordinari che sconvolgono gli increduliLa Madonna dello Splendore apparve circondata da un bagliore abbagliante a un uomo semplice, che rischiò tutto per annunciare il messaggio ricevuto. La Vergine lasciò segni straordinari davanti ai ... lalucedimaria.it Festa della Madonna dello Splendore, a Giulianova l'esibizione della Banda della Guardia di FinanzaIl concerto si terrà alle 21:00 in piazza Buozzi e sarà impreziosito dalla voce del tenore Piero Mazzocchetti GIULIANOVA - Il programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima dello Splendore ... ekuonews.it