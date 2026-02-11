A Lourdes una persona ha vissuto un miracolo che lascia senza parole. La sua guarigione, ritenuta impossibile dai medici, ha suscitato emozioni forti anche tra chi non crede. La vicenda ha fatto il giro di tutti, dimostrando che a volte i miracoli succedono davvero.

La storia di una guarigione miracolosa avvenuta a Lourdes che sfida ogni legge fisica: si tratta di un caso molto commovente che non lascia indifferenti neanche i non credenti. Sono 72 i miracoli ufficialmente riconosciuti a Lourdes, tra innumerevoli altre storia di guarigioni fisiche inspiegabili per la scienza medica. Tra di essi ce n’è uno, il 61° ad aver avuto il riconoscimento dalla Chiesa. Si tratta della storia di Elisa Aloi, era una ragazza della provincia di Messina, ed è stata miracolata quando era ancora molto giovane. La sua storia è particolarmente commovente data la gravità della malattia che l’aveva colpita e il modo così istantaneo e toccante con cui è stata guarita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - L’impossibile accade a Lourdes: guarigione miracolosa che scuote i medici e commuove anche gli increduli

Approfondimenti su Lourdes Guarigione

Il miracolo di Lourdes | Documentario Completo in Italiano | HD

Ultime notizie su Lourdes Guarigione

