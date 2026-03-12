L’antica leggenda narra dell’apparizione della Vergine a tre giovani veggenti sotto un albero di olmo, evento che viene ricordato ancora oggi. La Madonna dell’Olmo si manifesta attraverso segni straordinari che, nel corso dei secoli, hanno attirato l’attenzione di molti. La leggenda si tramanda in questa località, dove il cielo sembra aprirsi per rivelare un messaggio particolare.

Il Cielo si apre su un albero di olmo: oggi ricordiamo l’apparizione della Vergine a tre giovani veggenti. Una promessa di speranza che ancora oggi vive attraverso segni straordinari capaci di sfidare il tempo. Il 12 marzo del 1530 la Vergine Maria apparve a tre pastorelle alla periferia di Thiene, nel Vicentino. Le tre giovani stavano portando il gregge al pascolo come da consuetudine quando tutto ad un tratto udirono una voce che tentava di attirare la loro attenzione. Inizialmente non era loro chiaro da dove provenisse quel suono. Guardandosi intorno una delle tre si accorse che su un olmo si trovava una Signora. Era proprio da lei che proveniva la voce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna dell’Olmo: i segni straordinari che ancora oggi lasciano senza fiato

