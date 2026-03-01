A Caserta, nella notte, si è verificata una rissa tra ragazze in cui sono state coinvolte quattro persone, tutte denunciate dalle forze dell'ordine. Tre di queste sono minorenni. Gli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 3 per gestire la situazione. La rissa si è svolta in un’area pubblica della città.

Violenta rissa tra ragazze a Caserta: 4 denunciate, 3 sono minorenni. Erano da poco passate le 3 di questa notte, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta sono intervenuti in Piazza Ruggiero a seguito di segnalazione per una rissa in atto tra più persone con lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato diversi gruppi di giovani ancora presenti nell’area. Dalle prime informazioni raccolte è emerso che poco prima, nei pressi di un esercizio commerciale della vicina via del Redentore, era scoppiata una lite tra alcune ragazze. Subito degenerata in rissa, sarebbe continuata con inaudita violenza in piazza Ruggero. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caserta: violenta rissa tra ragazze, 4 denunciate, 3 sono minorenni

