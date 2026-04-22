Macomer trazione per estorsori | arrestata una coppia con un ordigno

A Macomer, una coppia composta da un uomo di 49 anni e una donna di 47 è stata arrestata e portata in carcere. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso un’indagine iniziata a seguito di minacce legate a un tentativo di estorsione. Durante l’operazione, è stato trovato un ordigno, che si presume fosse utilizzato per intimidire. L’indagine riguarda un episodio di estorsione collegato a un debito per acquisti di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 49 anni e una donna di 47 sono stati portati in carcere a Macomer dopo un’operazione mirata che ha messo fine a una serie di minacce legate al recupero di somme dovute per l’acquisto di stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine è giunto a seguito della segnalazione di un cittadino, vittima di pressioni e richieste coercitive di denaro, permettendo il sequestro di contanti e di un ordigno artigianale rinvenuto nell’abitazione dei due indagati. L’operazione di sorveglianza e il recupero del denaro. Il piano operativo è stato orchestrato dai militari della stazione locale insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa, che hanno agito con una strategia di appostamento e osservazione nel territorio di Macomer.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macomer, trazione per estorsori: arrestata una coppia con un ordigno Notizie correlate Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugiI carabinieri hanno arrestato a Villaricca per spaccio e detenzione di droga i coniugi R. Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati: arrestata una coppiaIl controllo dell’Arma nell’abitazione della coppia: contestata la detenzione ai fini di spaccio.