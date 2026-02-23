Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati | arrestata una coppia

I carabinieri hanno arrestato una coppia a Scafati dopo aver trovato droga in casa di un sorvegliato speciale. Durante il blitz, hanno scoperto circa 30 grammi di cocaina e denaro sospetto, ritenuto legato allo spaccio. La presenza di sostanze stupefacenti in un’abitazione sotto controllo ha portato all’arresto. L’intervento si è concluso con il sequestro della droga e del denaro, mentre i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

. Un controllo dei carabinieri ha portato all’arresto di una coppia a Scafati. Nell’abitazione, secondo quanto emerso dagli accertamenti, i militari avrebbero trovato circa 30 grammi di cocaina e una somma di denaro ritenuta collegata all’attività di spaccio. L’uomo, 75 anni, risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il rinvenimento della sostanza stupefacente avrebbe inoltre fatto scattare la contestazione della violazione delle prescrizioni previste dal provvedimento di prevenzione. Il blitz e il sequestro. L’operazione sarebbe stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza competente, che hanno concentrato l’attività sull’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti. 🔗 Leggi su Zon.it

