Blitz con maxi sequestro di droga | arrestata anche una coppia di coniugi

I carabinieri di Villaricca hanno messo a segno un grande blitz contro lo spaccio di droga. Durante l’operazione hanno arrestato una coppia di coniugi, R.D.A. e C.N., trovati in possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con un maxi sequestro di droga e l’arresto dei due.

I carabinieri hanno arrestato a Villaricca per spaccio e detenzione di droga i coniugi R.D.A. e C.N.. Con loro, in manette anche il 28enne L.Z.. I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell'abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso la donna a cedere droga ad alcuni clienti. In casa ben 3.20 chili di hashish, con materiale per il taglio e il confezionamento.I 3 sono stati portati in carcere.

