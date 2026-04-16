Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia | arrestato un camionista nocerino

Un autotrasportatore di Nocera Inferiore è stato arrestato dalla Polizia in relazione a un’indagine su un’associazione dedita al traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia. L’uomo è stato fermato durante un’operazione che ha portato al suo fermo, in seguito a verifiche su un traffico di sostanze stupefacenti che collegava i due paesi. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire il caso.

E' stato messo in manette dalla Polizia, un autotrasportatore coinvolto in un traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia. La Squadra mobile, stamattina, ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole, per il reato di associazione finalizzata al.🔗 Leggi su Salernotoday.it

DEI MENEGHETTI - NARCOTRAFFICANTE CHIOGGIOTTO ARRESTATO IN COLOMBIA

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