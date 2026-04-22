Se non si conoscono le idee di Silvia Salis, ci si può chiedere perché si abbia comunque una forte preferenza nei suoi confronti. La questione richiede una riflessione che parte da una premessa semplice, anche se potrebbe sembrare scontata: ovvero, che le opinioni o le affinità con qualcuno non sempre si basano sulla conoscenza diretta delle sue idee. Questo tema si inserisce in un dibattito più ampio sulle motivazioni dietro le preferenze e le simpatie personali.

Partiamo da una premessa ovvia, che forse – a ben vedere – così ovvia non è: se una persona, in questo caso una politica, piace tanto nonostante non se ne conoscano (ancora) le idee, nonostante non esista un programma che le illustri, nonostante sia in carica da troppo poco tempo per stabilire se stia lavorando bene, allora è evidente che l’attrazione per lei abbia poco a che fare con quello che è, ma molto con quello che rappresenta, che sembra, che fa presagire. In altre parole, la credibilità e la fiducia (cieca) che Silvia Salis si è conquistata in poco tempo non racconta nulla di lei (non ancora), ma dice molto della gente che la vorrebbe addirittura al Governo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma se non conosci le idee di Silvia Salis, perché ti piace tanto?

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