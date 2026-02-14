Mi sfugge il successo di Tony Pitony ma voglio capire perché piace così tanto

Tony Pitony sta conquistando molte persone, e questa popolarità mi incuriosisce. Ho deciso di seguire da vicino le sue ultime uscite, cercando di capire cosa attira il pubblico. Tuttavia, ancora non riesco a capire quali sono i motivi reali dietro il suo successo tra i fan.

Tony Pitony: ne parlano tutti e anch’io voglio dire la mia. Me lo sto studiando in questi giorni. Il suo successo, francamente, continua a sfuggirmi sul piano del gusto personale. Ma c’è una cosa che mi incuriosisce davvero: capire perché piace così tanto. “Ciò che deve emergere è il talento. il valore dell’artista deve prescindere dall’estetica”. Lo afferma con enfasi e per dimostrare quanto ci crede, si priva dell’estetica stessa. Toglie ciò che rassicura chi guarda. In altre parole: il re è nudo e lo è per almeno nove motivi che lui stesso dichiara. Vediamoli. 1. Il corpo non conforme 2. la panza esibita 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

