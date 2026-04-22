Negli ultimi tempi, Giulia De Lellis è tornata a parlare di sé, attirando l’attenzione non solo per le sue vicende personali come il desiderio di matrimonio con Tony Effe e l’esperienza della maternità, ma anche per una decisione che ha suscitato molte reazioni online. In particolare, si discute sul motivo per cui la influencer non condivida immagini della figlia, mentre le nipoti appaiono pubblicamente. La stessa De Lellis ha fornito spiegazioni in merito.

Negli ultimi tempi Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione non solo per la sua vita privata, tra sogni di matrimonio con Tony Effe e la maternità, ma anche per una scelta che ha fatto discutere il web. L’influencer, molto attiva sui social, ha deciso infatti di proteggere l’immagine della figlia, ma continua a condividere momenti con le nipoti. Una decisione che a molti è sembrata incoerente, ma che lei stessa ha voluto chiarire pubblicamente. Giulia De Lellis e la scelta (saggia) di non mostrare la figlia: il motivo Attraverso i social, De Lellis ha spiegato perché preferisce non mostrare il volto della sua bambina, pur...🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma perché Giulia De Lellis non mostra la figlia ma le nipoti sì? Che assurdo controsenso: lei lo spiega così

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