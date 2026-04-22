Ma certe ingiurie arrivano anche dall' opposizione

Recentemente, sono emerse dichiarazioni offensive rivolte a una politica italiana da parte di un noto presentatore televisivo e praticante di karate moscovita. Le parole volgari sono state rivolte direttamente alla leader di una coalizione politica italiana, suscitando reazioni di sorpresa e sdegno tra il pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sui toni usati nel dibattito pubblico e sulle modalità con cui vengono espressi i dissensi.

Stupore, indignazione, sdegno in reazione agli insulti che la cintura nera di karate e presentatore televisivo moscovita Vladimir Solovyov ha rivolto a Giorgia Meloni. Frasi sessiste, offese volgari ma in linea, anzi paradossalmente più morbide di quelle pronunciate da illustri predecessori italiani che sullo stesso tema si sono esibiti. Perché non ricordare la "stronza" di De Luca Vincenzo, governatore della Campania? Roba goliardica a confronto dell'elegante "cortigiana" con cui Landini Maurizio, segretario della Cgil, definì la Premier. Più preciso, nel ruolo, Fratoianni Nicola che descrisse come "cameriera" la Meloni al pranzo con Trump. Proseguo con l'itinerante Saviano Roberto che "con colpa di lieve entità" secondo i giudici, diede della "bastarda" alla presidente(ssa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ma certe ingiurie arrivano anche dall'opposizione Notizie correlate Matarrelli nuovo presidente del Consiglio regionale, voti anche dall'opposizioneL'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia eletto con 36 preferenze favorevoli durante la seduta di insediamento: anche dal centro-destra... Maurizio Gasparri eletto presidente della Commissione Esteri del Senato: sì anche dall’opposizioneIl senatore di FI, Maurizio Gasparri, è stato eletto presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.