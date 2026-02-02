Matarrelli nuovo presidente del Consiglio regionale voti anche dall' opposizione

Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia con 36 voti favorevoli. La nomina arriva dopo una votazione che ha coinvolto anche alcuni esponenti dell’opposizione, dimostrando una certa apertura politica. Ora Matarrelli guiderà l’assemblea regionale per i prossimi anni, con il nuovo incarico ufficializzato oggi a Bari.

L'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia eletto con 36 preferenze favorevoli durante la seduta di insediamento: anche dal centro-destra hanno votato per lui. Alle elezioni aveva sfiorato quota 25 mila BARI - Con 36 voti favorevoli Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura. Tredici sono state le schede bianche e due voti sono stati espressi rispettivamente per Decaro e per Scatigna. Per lui anche sei preferenze dall'opposizione. Il nome di Matarrelli è stato indicato dal capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Questa mattina a Bari si è aperto ufficialmente il primo Consiglio regionale della nuova legislatura in Puglia.

Antonio Matarrelli è stato ufficialmente eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia.

