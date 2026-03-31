Il senatore di Forza Italia è stato nominato presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. La scelta ha ricevuto l’approvazione sia dalla maggioranza sia dall’opposizione. La nomina è stata ufficializzata durante la seduta dell’assemblea parlamentare. La commissione si occuperà di esaminare le questioni legate alle relazioni internazionali e alla difesa nazionale.

Il senatore di FI, Maurizio Gasparri, è stato eletto presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. Succede a Stefania Craxi, andata a ricoprire il ruolo di capogruppo azzurro. Gasparri è stato eletto con 18 voti a favore e 2 astenuti, dunque senza alcun voto contrario. Gasparri eletto con un consenso molto largo. «Il Parlamento è aperto e io sono lieto di essere stato eletto presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato con un consenso molto largo: con 18 voti su 20. Ringrazio la maggioranza e ringrazio i tanti membri dell’opposizione che hanno riconosciuto, con il loro voto, esperienza e solidità per svolgere, come sempre, la mia parte al servizio delle Istituzioni e della democrazia», ha detto il neopresidente dopo l’elezione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maurizio Gasparri eletto presidente della Commissione Esteri del Senato: sì anche dall’opposizione

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