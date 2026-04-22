Paolo Battisti, coordinatore del Movimento 5 Stelle, ha espresso critiche nei confronti della decisione di Fratelli d’Italia di inserire nella lista per le prossime elezioni comunali il consigliere regionale Corrado Canafoglia. La scelta ha suscitato reazioni tra i sostenitori del Movimento, che hanno commentato pubblicamente le modalità con cui sono state formulate le candidature. La polemica si concentra sulle modalità di selezione e sulla percezione di superficialità in alcuni candidati.

Paolo Battisti, coordinatore Movimento 5 Stelle critica la scelta di Fratelli d’Italia di inserire in lista per le comunali il consigliere regionale Corrado Canafoglia. "Una candidatura di facciata – spiega Battisti -. Dal punto di vista normativo, la candidatura è legittima, ma è solo e unicamente strategica: una candidatura pensata per attrarre consenso e rafforzare una lista debole, più che per esercitare realmente il ruolo di consigliere comunale. Se l’obiettivo è quello di sostenere la lista e poi dimettersi subito dopo l’eventuale elezione per mantenere l’incarico in Regione, si trasforma il voto dei cittadini (che è sacro) in uno strumento, anziché in un mandato da onorare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - M5s, Battisti contro i candidati di "facciata"

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