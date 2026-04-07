Ddl social minori in commissione FloridiaM5S | Senza educazione ogni divieto è solo facciata Il comunicato

In commissione si discute il disegno di legge che propone il divieto di utilizzo dei social network per i minori di quindici anni. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato che, senza un'educazione digitale reale, le restrizioni risultano solo una facciata. La proposta riguarda principalmente l'adozione di misure restrittive, mentre l'intervento si focalizza sulla necessità di promuovere un'educazione più concreta e efficace.

Ddl divieto social under quindici in commissione. Floridia chiede un'educazione digitale concreta al posto di restrizioni giudicate di pura facciata L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Floridia (M5S): “I metal detector sono inutili senza educazione digitale. Servono risorse vere contro il disagio giovanile”La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, è intervenuta in aula sul tema della sicurezza nelle scuole e della violenza giovanile.

DDL divieto social ai minori, Valditara: “Urgenza di intervento, priorità alla sicurezza”. Per il Garante nodi privacy già affrontatiIl disegno di legge sulla tutela dei minori nell’ambiente digitale resta fermo, ma sulle ragioni dello stallo emergono versioni diverse.