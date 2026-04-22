Lys Gomis | Ero schiavo di alcol e droga ho sprecato soldi Oggi vivo e lavoro nel centro di recupero

Lys Gomis, ex portiere che ha difeso i pali in Serie A e per la nazionale senegalese, ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile a causa di dipendenze da alcol e droga. Ha spiegato di aver sprecato molti soldi durante quel periodo e di essere ora nel centro di recupero, dove vive e lavora. La sua vicenda è diventata pubblica attraverso un’intervista, portando alla luce il suo percorso di riabilitazione.

Lys Gomis è stato un portiere, ha giocato in Serie A con il Torino e difeso anche i pali del Senegal. A un certo punto la sua vita è cambiata, è finito nel tunnel delle dipendenze. Ne è venuto fuori e ora senza filtri ha deciso di raccontare il suo percorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lys Gomis: "Alcol e cocaina mi hanno distrutto, ho chiesto aiuto. Scaricai un estintore contro Ogbonna e..."Per lui la luce in fondo al tunnel non è stata solo una metafora, ma l’inizio di una nuova vita.

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