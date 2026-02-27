Bellusci | Mi sono goduto i soldi oggi cerco lavoro Berlusconi mi chiese | fatti un selfie nel bagno
Giuseppe Bellusci ripercorre la sua carriera e le sfide attuali, spiegando di aver vissuto momenti di successo e di aver affrontato periodi complicati. Ricorda il suo esordio con l’Ascoli, la soddisfazione di aver realizzato il sogno di giocare nella squadra della sua città e le difficoltà di oggi, che cerca di superare con determinazione. La sua storia riflette un percorso tra ambizioni e ostacoli, senza nascondere le emozioni del momento.
Giuseppe Bellusci si racconta a Fanpage.it, dal "sogno che è diventato realtà" di esordire nella squadra della sua città, l'Ascoli, fino alle difficoltà attuali a 36 anni: "Non nascondo che sia un periodo incasinato, ma sono sicuro che ne uscirò. Quando le cose andavano bene mi chiamavano tutti. Oggi il numero è sempre lo stesso, ma il cellulare non squilla più". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giuseppe Bellusci: “Faccio il cameriere, cerco un lavoro. Sono stato stupido, potevo vivere di rendita”Giuseppe Bellusci racconta che oggi a 36 anni fa il cameriere: il difensore parla degli errori fatti e del "sistema" che lo ha respinto, bloccandogli...
