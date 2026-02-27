Bellusci | Mi sono goduto i soldi oggi cerco lavoro Berlusconi mi chiese | fatti un selfie nel bagno

Giuseppe Bellusci ripercorre la sua carriera e le sfide attuali, spiegando di aver vissuto momenti di successo e di aver affrontato periodi complicati. Ricorda il suo esordio con l’Ascoli, la soddisfazione di aver realizzato il sogno di giocare nella squadra della sua città e le difficoltà di oggi, che cerca di superare con determinazione. La sua storia riflette un percorso tra ambizioni e ostacoli, senza nascondere le emozioni del momento.