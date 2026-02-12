L'ex portiere del Torino, Lys Gomis, si apre sulla sua battaglia contro dipendenze e crisi personali. Racconta di aver toccato il fondo con l'alcol e la cocaina, arrivando a chiedere aiuto e a compiere gesti impulsivi, come scaricare un estintore contro un avversario. La perdita del padre lo ha devastato e ha accelerato il suo crollo psicologico, ma ora cerca di ricostruirsi.

Per lui la luce in fondo al tunnel non è stata solo una metafora, ma l’inizio di una nuova vita. La carriera di Lys Gomis parla di talento, eccessi e di lunghe battaglie contro i propri demoni. La perdita del padre da ragazzo gli ha aperto una ferita profonda, che per anni ha alimentato una spirale di autodistruzione: “La cocaina mi restituiva l’adrenalina del campo, l’alcol mi toglieva l'attenzione dal presente". Bravate, rapporti spezzati e smarrimento hanno accompagnato la sua caduta fino al punto più basso. Lui però non ha mai mollato: ha chiesto aiuto e oggi vive una seconda vita, mettendo la sua voce al servizio dei giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lys Gomis: "Alcol e cocaina mi hanno distrutto, ho chiesto aiuto. Scaricai un estintore contro Ogbonna e..."

Approfondimenti su Lys Gomis

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lys Gomis

Argomenti discussi: L’ex Lecce Gomis: Ero dipendente da alcol e cocaina, ne sono uscito e oggi aiuto i giovani.

L’ex Lecce Gomis: Ero dipendente da alcol e cocaina, ne sono uscito e oggi aiuto i giovaniLa cocaina mi restituiva l’adrenalina del campo, l’alcol mi toglieva l’attenzione dal presente. A parlare è l’ex portiere del Lecce Lys Gomis. È stato in comunità per sconfiggere le dipendenze, ne è ... calciolecce.it

Fu derubato da tre amici, l'ex Toro Lys Gomis li perdona: Do loro una seconda opportunitàGomis, 35 anni, cresciuto a Cuneo dove la famiglia si era trasferita dal Senegal, una presenza in A con il Torino, fratello maggiore degli altri portieri Alfred (ora al Palermo) e Maurice (al Paradiso ... rainews.it