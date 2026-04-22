Lutto in città | addio al frutticoltore d’avanguardia che ha diretto per anni Coldiretti

Si è spento Roberto Giori, noto frutticoltore e figura di spicco nel settore agricolo locale. Da anni, Giori gestiva un’azienda insieme al figlio a San Nicolò d’Argenta, dedicandosi con passione alla frutticoltura. In passato, ha ricoperto ruoli di leadership all’interno di Coldiretti, arrivando a essere anche presidente dell’associazione nel territorio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti del settore e la comunità locale.

Cordoglio per la scomparsa di Roberto Giori da parte di Coldiretti Ferrara. Giori era associato con azienda condotta insieme al figlio Michele a San Nicolò d’Argenta, frutticoltore d’avanguardia e appassionato del mondo agricolo, per molti anni dirigente di Coldiretti, sino a diventare presidente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni. Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: addio al direttore sportivo che ha segnato un’epocaIl mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, storico direttore sportivo venuto a mancare a pochi mesi dal compimento dei 70 anni, che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lutto, addio a Laura Balbo: il cordoglio dell’Ateneo; Città di Castello in lutto, addio ad Alessia Bracchini | Aveva solo 42 anni; La Spezia, città in lutto: addio al direttore di Confindustria Paolo Faconti; Calcio dilettantistico in lutto, addio al Pobe de oro. Addio a Margherita Caggese, avvocata stimata del foro bergamascoAveva 64 anni: socia fondatrice di uno studio giuslavorista in città, lascia un segno profondo nell’avvocatura. Il ricordo commosso dei colleghi: «Professionista integerrima e competente». ecodibergamo.it La Spezia, città in lutto: addio al direttore di Confindustria Paolo FacontiLa Spezia – Città in lutto: se n’è andato a 64 anni il direttore generale di Confindustria La Spezia Paolo Faconti. Figura di riferimento per gli Industriali, e non solo, ha guidato per anni l’associa ... ilsecoloxix.it Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata nel vuoto con tre bimbi morendo insieme a due di loro, la figlia di 5 anni è grave. Sospese le attività commerciali in zona in segno di lutto. Gli inquilini hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. «Siamo scon - facebook.com facebook La scomparsa di Biagio De Giovanni è un grave lutto per Napoli e per la cultura italiana. Perdiamo un uomo di valore, un Maestro per diverse generazioni. Grande è dunque il dispiacere e il dolore. Un bacio, Gino x.com